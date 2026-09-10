Россия и Иран подтвердили планы по инфраструктурным проектам на Кавказе
Россия и Иран намерены развивать совместные инфраструктурные проекты в Закавказье, сообщили в МИД России.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин провел встречу с коллегой из Ирана Мехди Собхани, в ходе которой стороны обсудили международную и региональную повестку, уделив особое внимание ситуации на Южном Кавказе.
Ключевой темой переговоров стало развитие транспортной инфраструктуры, включая международный коридор «Север – Юг».
16 августа чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил «Ведомостям», что страна приветствует расширение сотрудничества России со странами южного Персидского залива в рамках коридора «Север – Юг». По его словам, с самого начала целью этого коридора было создание крупной и многогранной сети, соединяющей Россию и Евразию с Ираном, Персидским заливом и Индийским океаном. По мере того, как к этой сети будут подключаться все больше стран, включая Саудовскую Аравию и Катар, ее возможности и значение будут возрастать.
В конце августа министр транспорта России Андрей Никитин отметил, что за первые полгода 2026 г. морские перевозки российских портов на МТК «Север – Юг» увеличились на 44,2% в годовом выражении. Это произошло в условиях сокращения перевозок через Ормузский пролив. Рост составил с 2,14 до 3,08 млн т. По восточному железнодорожному маршруту наблюдался рост на 8,6% (до 266 900 т). При этом общий объем железнодорожных перевозок по коридору немного скорректировался вниз – примерно на 1,6% (до 3,74 млн т).