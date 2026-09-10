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Титов: Хэйлунцзян сохранил лидерство среди регионов Китая по связям с Россией

Татьяна Мозолевская
Алексей Никольский / РИА Новости
Алексей Никольский / РИА Новости

Провинция Хэйлунцзян сохранила первое место среди регионов Китая по интенсивности взаимодействия с российскими партнерами. Об этом заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

Результаты второго рейтинга интенсивности взаимодействия провинций КНР с российскими партнерами представили на седьмом Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Москве. Исследование подготовили РККДМР совместно с фондом «Петербургская политика».

Хэйлунцзян, граничащий с Россией, как и годом ранее, получил максимальные 10 баллов из 10 возможных. Через провинцию проходят газопровод «Сила Сибири» и нефтепровод, соединяющий российскую трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» с китайским Дацином. Международный транспортный коридор «Приморье-1» также связывает Хэйлунцзян с российскими дальневосточными портами.

Титов: российско-китайское деловое взаимодействие переходит к сложным проектам

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По словам Титова, в 2026 г. значительно выросли железнодорожные перевозки из провинции в Россию: число поездов Китай – Европа увеличилось в 2,5 раза. Пассажиропоток на судах на воздушной подушке через Амур между Благовещенском и Хэйхэ вырос на 51,5% до 144 000 человек, а отдельно российский поток увеличился на 128%. В июле также запустили регулярное авиасообщение между Харбином и Хабаровском.

Второе место в рейтинге заняли провинции Гуандун и Шаньдун. На третьем месте расположились автономный район Внутренняя Монголия и Пекин.

Титов отметил, что наиболее активно деловые контакты с Россией развивают приграничные регионы Китая, а также территории, ориентированные на производство и экспорт товаров на мировой рынок. При этом, по его словам, масштабы и отраслевое разнообразие российско-китайского сотрудничества продолжают увеличиваться.

10 сентября Титов рамках Российско-китайского форума МСП заявил, что товарооборт России и Китая вырос с января по август до $185 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Для сравнения: максимальный годовой оборот России и Германии, с нашим самым большим прошлым партнером, составлял $101 млрд», – отметил он.

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