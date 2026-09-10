Титов: Хэйлунцзян сохранил лидерство среди регионов Китая по связям с Россией

По словам Титова, в 2026 г. значительно выросли железнодорожные перевозки из провинции в Россию: число поездов Китай – Европа увеличилось в 2,5 раза. Пассажиропоток на судах на воздушной подушке через Амур между Благовещенском и Хэйхэ вырос на 51,5% до 144 000 человек, а отдельно российский поток увеличился на 128%. В июле также запустили регулярное авиасообщение между Харбином и Хабаровском.