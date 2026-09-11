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Главная / Политика /

Российские войска ударили по логистическим объектам и ВПК Украины

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские военные нанесли групповой удар по объектам военной промышленности и логистическим центрам ВСУ, связанным с производством и хранением беспилотников, а также по дата-центрам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары были произведены с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА.

По информации Минобороны, в результате поражены объекты в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Кроме того, армия России ударила по портовой инфраструктуре в Одесской области. Были поражены морские суда, которые доставляли для ВСУ военные грузы и горюче-смазочные материалы.

10 сентября российские войска нанесли удар по судну в порту Черноморск, который доставлял военные грузы для ВСУ. Поражение сухогруза стало продолжением групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

За прошлые сутки ВС РФ ударили по объектам транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также по местам хранения беспилотников и пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

9 сентября были поражены логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также был нанесен удар по складу хранения БПЛА на территории предприятия «Конвейермаш». Кроме того, армия России поразила хранилища с военным имуществом и резервуары с ГСМ в порту Николаев. Под удар российских военных попал и буксир, который сопровождал корабли в порт Одессы.

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