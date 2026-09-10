Российские войска ударили по сухогрузу ВСУ в порту Черноморск

9 сентября российские военные поразили логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также ВС РФ нанесли удар по складу хранения беспилотников на территории предприятия «Конвейермаш». Кроме того, армия России поразила хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Николаев. Под удар российских военных попал и буксир, который сопровождал корабли в порт Одессы.