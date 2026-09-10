Российские войска ударили по сухогрузу ВСУ в порту Черноморск
Российские военные нанесли удар по сухогрузу в порту Черноморск, который доставлял военные грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, поражение сухогруза стало продолжением групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
За минувшие сутки ВС РФ ударили по объектам транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также по местам хранения беспилотников и пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.
9 сентября российские военные поразили логистические центры «Делевери» и «Нибулон» в Николаеве, которые использовались ВСУ для хранения и распределения военных грузов. Также ВС РФ нанесли удар по складу хранения беспилотников на территории предприятия «Конвейермаш». Кроме того, армия России поразила хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Николаев. Под удар российских военных попал и буксир, который сопровождал корабли в порт Одессы.
В ночь на 8 сентября армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Заводы, склады и логистические центры, пораженные в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области, использовались в интересах ВСУ.