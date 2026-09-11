Песков: Литва будет «под прицелом» в случае размещения ядерного оружия
Россия нацелит свое ядерного оружие на Литву, если республика решит разместить такое вооружение у себя на территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если на территории [Литвы] будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия» – сказал он (цитата по «Вестям»).
Председатель парламента Литвы Юозас Олякас накануне заявил, что власти республики рассмотрят исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия. Олякас считает, что запрет на размещение был введен в иной геополитической обстановке, а сейчас Литва с таким конституционным ограничением «выглядит как белая ворона в контексте НАТО».
До этого российская сторона отвергала планы по использованию ядерного оружия. В мае президент РФ Владимир Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой обеспечения безопасности.