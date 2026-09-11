Песков: Литва будет «под прицелом» в случае размещения ядерного оружия

Председатель парламента Литвы Юозас Олякас накануне заявил, что власти республики рассмотрят исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия. Олякас считает, что запрет на размещение был введен в иной геополитической обстановке, а сейчас Литва с таким конституционным ограничением «выглядит как белая ворона в контексте НАТО».