В Кремле рассчитывают в ближайшее время «собраться на троих» по Украине
Россия рассчитывает продолжить диалог по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Известий» Виктору Синеоку.
«Надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог», – сказал он.
Песков отметил при этом, что результативность этого диалога «предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже».
Местом встречи может выступить Абу-Даби, говорила российская сторона. Песков говорил, что эта площадка будет рассматриваться, когда диалог будет предметным. Представитель Кремля отметил, что Москва признательна ОАЭ за готовность помочь в урегулировании конфликта.
5 сентября Москву посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера бизнесмен Джаред Кушнер. Они встретились с российским президентом Владимиром Путиным На следующий день они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На встречах обсуждались варианты урегулирования конфликта.