Палата общин Британии отклонила законопроект об эвтаназии
Палата общин Британии отклонила законопроект об эвтаназии. Об этом сообщил Reuters.
Против принятия документа проголосовали 286 депутатов, за – 270. Таким образом, действующий в Великобритании запрет на помощь в добровольном уходе из жизни остается в силе.
Законопроект предусматривал, что совершеннолетние дееспособные неизлечимо больные жители Англии и Уэльса, которым, по прогнозу врачей, оставалось жить не более шести месяцев, могли бы добровольно уйти из жизни при медицинском содействии после получения одобрения специальной комиссии.
Аналогичный законопроект палата общин одобрила в 2025 г., однако он не был принят палатой лордов до окончания отведенного на его рассмотрение времени. После отклонения новой инициативы ее нельзя будет повторно внести в течение текущей парламентской сессии, которая продлится до весны 2027 г.
В июле национальное собрание Франции одобрило законопроект, который впервые предоставит взрослым пациентам с неизлечимыми заболеваниями право на эвтаназию. За поправки проголосовал 291 депутат, против выступил 241. Согласно законопроекту, взрослые пациенты с неизлечимым заболеванием смогут при соблюдении строгих условий запросить проведение процедуры. Вещество пациент сможет принять самостоятельно, а если из-за физического состояния сделать это невозможно – помощь сможет оказать врач или медсестра.