Палата общин Британии отклонила законопроект об эвтаназии

Аналогичный законопроект палата общин одобрила в 2025 г., однако он не был принят палатой лордов до окончания отведенного на его рассмотрение времени. После отклонения новой инициативы ее нельзя будет повторно внести в течение текущей парламентской сессии, которая продлится до весны 2027 г.