Во Франции одобрили закон об эвтаназии для неизлечимо больных пациентов
Национальное собрание Франции одобрило законопроект, который впервые предоставит взрослым пациентам с неизлечимыми заболеваниями право на эвтаназию. Об этом пишет France 24.
За поправки проголосовал 291 депутат, против выступил 241. Согласно законопроекту, взрослые пациенты с неизлечимым заболеванием смогут при соблюдении строгих условий запросить проведение процедуры. Вещество пациент сможет принять самостоятельно, а если из-за физического состояния сделать это невозможно – помощь сможет оказать врач или медсестра.
Для получения права на эвтаназию пациент должен быть способен принимать решение «свободно и осознанно», страдать от неизлечимого заболевания и испытывать физические страдания, которые невозможно устранить лечением либо которые сам пациент считает невыносимыми.
Решение о соответствии требованиям будет принимать врач, после чего вопрос рассмотрит специальная комиссия. При этом пациент сможет отказаться от процедуры в любой момент.
Президент Франции Эммануэль Макрон после принятия закона заявил, что депутаты провели «уважительные дебаты» по сложному вопросу. Ранее глава государства обещал принять закон об эвтаназии в случае переизбрания в 2022 г.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню намерен направить документ на рассмотрение в Конституционный совет. Против законопроекта выступали представители правых сил, в том числе руководство партии «Республиканцы» и глава Сената Жерар Ларше.
23 июня стало известно, что в Нидерландах впервые применили эвтаназию в отношении ребенка в возрасте младше 12 лет в рамках правил, вступивших в силу в 2024 г. Отмечается, что в соответствии с законодательством королевства эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи.
В России эвтаназия законодательно запрещена ст. 45 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».