Во Франции одобрили закон об эвтаназии для неизлечимо больных пациентов

23 июня стало известно, что в Нидерландах впервые применили эвтаназию в отношении ребенка в возрасте младше 12 лет в рамках правил, вступивших в силу в 2024 г. Отмечается, что в соответствии с законодательством королевства эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи.