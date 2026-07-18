Между правом и моралью: как в мире регулируют эвтаназию и вокруг чего идут споры

В мире насчитывается чуть больше десятка государств, где в той или иной форме разрешены активная эвтаназия или ассистированный суицид. Первая страна, которая в этом контексте приходит на ум почти каждому, – Швейцария. Хотя вопреки распространенному мнению, эвтаназия там официально не разрешена, однако и не запрещена. С 1942 г. действует закон, который наказывает за помощь в самоубийстве из корыстных побуждений и за прямое участие в нем (то есть за активную эвтаназию). При этом если пациент самостоятельно принимает смертельный препарат, а врач действует из сострадания, то состава преступления нет. В таком случае вознаграждение медику не расценивается как корыстный мотив.