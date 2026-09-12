Telegraph: британская армия испытывает замаскированных лошадей

Ранее в этом году армия объявила, что «возвращает боевую лошадь». По словам представителя военного ведомства, примером стала группа из дюжины добровольцев, которые сформировали собственное конное подразделение в составе Эстонской лиги обороны. Их идея проста: в густых лесах и на болотистой почве, где застревает тяжелая военная техника, лошади могут пройти где угодно. Он добавил, что, по мнению эстонских добровольцев, лошади могут превзойти бронемашины на определенной сложной местности.