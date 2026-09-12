Telegraph: британская армия испытывает замаскированных лошадей
Британская армия проверяет эффективность использования лошадей на поле боя. Об этом пишет The Telegraph. Кавалерийский полк сфотографировали во время испытаний замаскированных лошадей на ежегодном летнем лагере на учебном полигоне Лонгмур в Хэмпшире. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что военнослужащие экспериментировали с животными.
Представитель ведомства заявил, что военнослужащие изучают возможности конной разведки, мобильности на труднопроходимой местности, маскировки, обеспечения и благополучия лошадей.
Ранее в этом году армия объявила, что «возвращает боевую лошадь». По словам представителя военного ведомства, примером стала группа из дюжины добровольцев, которые сформировали собственное конное подразделение в составе Эстонской лиги обороны. Их идея проста: в густых лесах и на болотистой почве, где застревает тяжелая военная техника, лошади могут пройти где угодно. Он добавил, что, по мнению эстонских добровольцев, лошади могут превзойти бронемашины на определенной сложной местности.
Daily Mail 10 февраля сообщала, что вооруженные силы Великобритании отрабатывают сценарии боевых действий, аналогичные конфликту на Украине. 16 июля агентство Bloomberg писало, что Великобритания хочет в декабре 2027 г. начать поставку на Украину баллистических ракет. 28 августа Министерство иностранных дел России объявило о возможности ответного удара по военным объектам Великобритании на Украине и за ее пределами. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, такие удары станут ответной мерой на атаки ВСУ на российские объекты с использованием британского оружия.