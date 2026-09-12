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Песков: о сотрудничестве с США речи пока нет, есть только миротворческие усилия

Конкретных механизмов взаимодействия со Штатами пока нет
Ася Султанова
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Американская сторона предпринимает миротворческие усилия для налаживания взаимодействия с Россией. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что практического сотрудничества между Россией и США пока нет. Миротворческие усилия Вашингтона продолжаются. По его словам, Москва выражает американской стороне за это благодарность и рассчитывает на положительный итог. Помимо этого восстановление торгово-экономических связей могло бы принести пользу обеим странам, и на уровне компаний заинтересованность уже проявляется.

Вместе с тем Песков отметил, что конкретных механизмов взаимодействия и совместных реализованных проектов сейчас не существует. Вопрос о сроках возможного возобновления контактов будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг украинского конфликта.

Как сообщало агентство Reuters, США пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики G20 в Хьюстоне. Министр финансов РФ Антон Силуанов 31 августа посетил США. Он участвовал в министерской встрече стран G20 в Эшвилле. Приглашение американцами Силуанова вызвало резкую критику европейских министров. По данным американских СМИ, Силуанов провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов.

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