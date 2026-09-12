Песков: о сотрудничестве с США речи пока нет, есть только миротворческие усилия

Он уточнил, что практического сотрудничества между Россией и США пока нет. Миротворческие усилия Вашингтона продолжаются. По его словам, Москва выражает американской стороне за это благодарность и рассчитывает на положительный итог. Помимо этого восстановление торгово-экономических связей могло бы принести пользу обеим странам, и на уровне компаний заинтересованность уже проявляется.