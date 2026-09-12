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Зеленский хочет встретиться с Путиным на саммите G20 в США

Антон Потоков

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами 14–15 декабря. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

По словам президента Украины, то, что он собирается сказать Путину, не будет иметь значения: «Что я ему скажу или что он хочет сказать мне – это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все».

Как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, вопрос участия Путина в саммите в США пока даже не обсуждался.

5 июня Зеленский также предложил провести личную встречу с Путиным. Президент РФ заявил в ответ, что не видит смысла во встрече с украинским коллегой. По его словам, переговоры будут возможны, когда будут достигнуты долгосрочные договоренности.

В начале сентября Москву и Киев посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера бизнесмен Джаред Кушнер. 8 сентября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике.

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