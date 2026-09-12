Ушаков: поездка Путина на саммит G20 пока не обсуждалась
Вопрос возможной поездки президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами еще не обсуждался. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в комментарии «Известиям».
«Что касается возможности поездки Путина – этот вопрос еще даже не обсуждался у нас», – сказал он.
Ушаков отметил, что Россия приглашена на саммит, российская сторона работает и над документами предстоящей встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что может встретиться с Путиным на саммите G20. По словам Зеленского, то, что он собирается сказать Путину, не будет иметь значения, поскольку будут важны результаты.
8 сентября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили визиты спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главы государств оценили эти переговоры «со знаком плюс», а сам разговор лидеров «был конструктивным и весьма откровенным».