Песков: Путин и Си Цзиньпин еще не разговаривали предметно

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пока не разговаривали предметно на саммите БРИКС, они лишь приветствовали друга друга. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что еще есть вечерние мероприятия.