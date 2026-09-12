Песков: Путин и Си Цзиньпин еще не разговаривали предметно
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пока не разговаривали предметно на саммите БРИКС, они лишь приветствовали друга друга. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что еще есть вечерние мероприятия.
Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. На его полях Путин провел двусторонние встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Путин пригласил премьер-министра Эфиопии Абийема Ахмеда на саммит Россия – Африка, который пройдет в Москве в октябре. С этим предложением президент России обратился к Ахмеду на встрече в ходе саммита БРИКС в Нью-Дели.
В своем выступлении на саммите БРИКС Путин отметил, что участники объединения продолжают углублять сотрудничество по всем ключевым направлениям, включая политику и безопасность, экономику и финансы, культурную и гуманитарную сферы.
БРИКС (BRICS) – это неформальное объединение десяти стран с быстро развивающимися экономиками. Первоначально организация именовалась БРИК – по первым буквам государств-основоположников: Бразилии (Brazil), России (Russia), Индии (India), Китая (China). В 2010 г. к альянсу присоединилась Южная Африка (South Africa), после чего в название добавилась буква «С». С 2024 г. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия официально стали новыми членами содружества.