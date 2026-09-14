Путин встретится с новгородским губернатором

Комментируя поездку Путина на саммит БРИКС, пресс-секретарь заявил, что количество стран, посетивших саммит, говорит о серьезности и глубине вопросов, рассматривающихся на повестке организации. Песков отметил, что Москва довольна тем, что удалось найти формулировки, которые устроили и Иран, и ОАЭ, и добавил, что страны выдвигают серьезные инициативы.