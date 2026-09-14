Путин встретится с новгородским губернатором
Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент традиционно примет губернатора в Кремле.
Представитель Кремля также напомнил, что работа с региональными руководителями является составляющей частью рабочего графика российского лидера.
Днем ранее Песков сообщил о планах президента посетить регионы России. «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам», – сказал он.
Комментируя поездку Путина на саммит БРИКС, пресс-секретарь заявил, что количество стран, посетивших саммит, говорит о серьезности и глубине вопросов, рассматривающихся на повестке организации. Песков отметил, что Москва довольна тем, что удалось найти формулировки, которые устроили и Иран, и ОАЭ, и добавил, что страны выдвигают серьезные инициативы.
11 сентября российский лидер провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На следующий день Путин выступил на саммите БРИКС, а также провел встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. На полях саммита глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.