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Путин встретится с новгородским губернатором

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент традиционно примет губернатора в Кремле.

Представитель Кремля также напомнил, что работа с региональными руководителями является составляющей частью рабочего графика российского лидера.

Днем ранее Песков сообщил о планах президента посетить регионы России. «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам», – сказал он.

Комментируя поездку Путина на саммит БРИКС, пресс-секретарь заявил, что количество стран, посетивших саммит, говорит о серьезности и глубине вопросов, рассматривающихся на повестке организации. Песков отметил, что Москва довольна тем, что удалось найти формулировки, которые устроили и Иран, и ОАЭ, и добавил, что страны выдвигают серьезные инициативы.

11 сентября российский лидер провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На следующий день Путин выступил на саммите БРИКС, а также провел встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. На полях саммита глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.

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