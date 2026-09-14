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КСИР сообщил о подрыве супертанкера на мине в Ормузском проливе

Татьяна Мозолевская
Andre M. Chang \ TASS
Andre M. Chang \ TASS

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным военно-морских сил КСИР, речь идет о супертанкере «Эль-Гайя». В ведомстве утверждают, что судно попыталось пройти через запрещенную зону в южной части пролива и подорвалось на морских минах. Попытки локализовать возникший на танкере пожар не увенчались успехом, заявили в КСИРе. По утверждению иранской стороны, судно полностью охвачено огнем.

В КСИРе добавили, что ранее предупреждали об опасности прохода по запрещенному маршруту. Иранские военные также заявили, что Ормузский пролив остается закрытым и находится под их контролем.

13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что ожидаемое соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к открытию этого водного пути.

В конце августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны.

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