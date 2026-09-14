КСИР сообщил о подрыве супертанкера на мине в Ормузском проливе

По данным военно-морских сил КСИР, речь идет о супертанкере «Эль-Гайя». В ведомстве утверждают, что судно попыталось пройти через запрещенную зону в южной части пролива и подорвалось на морских минах. Попытки локализовать возникший на танкере пожар не увенчались успехом, заявили в КСИРе. По утверждению иранской стороны, судно полностью охвачено огнем.