КСИР сообщил о подрыве супертанкера на мине в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Fars.
По данным военно-морских сил КСИР, речь идет о супертанкере «Эль-Гайя». В ведомстве утверждают, что судно попыталось пройти через запрещенную зону в южной части пролива и подорвалось на морских минах. Попытки локализовать возникший на танкере пожар не увенчались успехом, заявили в КСИРе. По утверждению иранской стороны, судно полностью охвачено огнем.
В КСИРе добавили, что ранее предупреждали об опасности прохода по запрещенному маршруту. Иранские военные также заявили, что Ормузский пролив остается закрытым и находится под их контролем.
13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что ожидаемое соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к открытию этого водного пути.
В конце августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны.