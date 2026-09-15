Демократы предложили выделить Киеву $15 млрд в рамках законопроекта о санкциях
Конгрессмены-демократы предложили выделить Украине $15 млрд военной помощи в рамках законопроекта об антироссийских санкциях. Об этом пишут «РИА новости» со ссылкой на комитет по регламенту палаты представителей США.
Средства предлагается предоставить Киеву по программе иностранного военного финансирования. Инициатива вошла в пакет из пяти поправок к одобренной сенатом версии законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Ее авторами выступили демократы Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли.
Другие поправки демократов предусматривают ограничение полномочий президента США в вопросе введения пошлин. В частности, предлагается лишить главу государства права устанавливать пошлины до 100% на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также запретить рассматривать Евросоюз как «единую страну» при введении вторичных торговых ограничений.
Кроме того, конгрессмены предлагают установить закрытый перечень государств, которые могут попасть под санкции за торговлю российскими энергоносителями, исключив возможность выборочных исключений со стороны администрации США.
Еще одна поправка ограничивает возможность президента приостанавливать действие закона. В случае ее принятия временно заморозить антироссийские санкции и пошлины можно будет только при условии, что это жизненно необходимо для обеспечения национальной безопасности США.
4 сентября Bloomberg писал, что законопроект о санкциях против России, ранее одобренный сенатом США, столкнулся с растущим сопротивлением в палате представителей и, вероятно, будет отложен как минимум до ноябрьских выборов в конгресс.
7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. При этом сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать украинский кризис. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.