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Палата представителей поддержала рассмотрение проекта об антироссийских санкциях

Инна Шульгина

Профильный комитет палаты представителей конгресса США одобрил рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против РФ. Об этом сообщается на сайте комитета.

Решение принято большинством голосов – семь против трех.

4 сентября Bloomberg сообщал, что законопроект об антироссийских санкциях, ранее одобренный сенатом США, столкнулся с растущим сопротивлением в палате представителей и может быть отложен как минимум до ноябрьских выборов в конгресс.

7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. Сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать украинский кризис. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.

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