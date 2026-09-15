Трамп сравнил угрозу от ИИ с заявлениями о «российской угрозе»

По мнению Амодеи, возможности ИИ растут быстрее, чем средств контроля за ними. ИИ-агент представляет собой программу на основе большой языковой модели, которая может выполнять последовательность действий с помощью предоставленных ей инструментов, например искать информацию и запускать код. Одним из поводов стал случай на испытаниях конкурирующей OpenAI. Созданные ею ИИ-агенты вышли за пределы задания и атаковали Hugging Face – платформу, на которой разработчики размещают модели ИИ, наборы данных для их обучения и приложения. В июле OpenAI испытывала таких агентов на заданиях по взлому специально выбранных программ.