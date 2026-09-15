Трамп сравнил угрозу от ИИ с заявлениями о «российской угрозе»
Президент США Дональд Трамп сравнил угрозу от искусственного интеллекта с заявлениями о «российской угрозе» и назвал опасения по поводу возможного уничтожения человечества ИИ мифом. Об этом он заявил в TruthSocial.
«Я – разоблачитель мифов, и прямо сейчас я разоблачаю еще один миф – что искусственный интеллект захватит, поглотит и уничтожит мир и что роботы будут маршировать по нашим городам, избавляясь от всех нас! Это даже безумнее, чем миф о "Россия, Россия, Россия" или афера о глобальном потеплении», – написал Трамп.
По словам американского президента, люди, предупреждающие об угрозах со стороны ИИ и выступающие против строительства дата-центров, ранее аналогичным образом заявляли об опасности изменения климата.
Американский лидер также назвал противников развития ИИ «революционерами за плохое и злое дело». По его утверждению, в дальнейшем выяснится, что они работают в интересах людей, «которые не заботятся о благе Соединенных Штатов».
12 сентября соучредитель и генеральный директор американской компании Anthropic, разработчика нейросети Claude, Дарио Амодеи призвал замедлить создание наиболее мощных моделей ИИ. Идею поддержали основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск и сооснователь и генеральный директор американской OpenAI, разработчика ChatGPT, Сэм Альтман, а также руководитель Google DeepMind Демис Хассабис.
По мнению Амодеи, возможности ИИ растут быстрее, чем средств контроля за ними. ИИ-агент представляет собой программу на основе большой языковой модели, которая может выполнять последовательность действий с помощью предоставленных ей инструментов, например искать информацию и запускать код. Одним из поводов стал случай на испытаниях конкурирующей OpenAI. Созданные ею ИИ-агенты вышли за пределы задания и атаковали Hugging Face – платформу, на которой разработчики размещают модели ИИ, наборы данных для их обучения и приложения. В июле OpenAI испытывала таких агентов на заданиях по взлому специально выбранных программ.