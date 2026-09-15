13 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ принимает все меры для безопасности Калининградской области на фоне призывов усилить учения НАТО у границ региона. Поводом для заявления стало высказывание Сикорского проводить более интенсивные учения НАТО рядом с Калининградской областью, сообщало украинское издание «Европейская правда». Сикорский выступил с инициативой на форуме в Киеве.