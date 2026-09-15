Патрушев: Польша проиграет за два-три дня при конфликте с РФ
Польша не сможет противостоять России в случае военного столкновения и проиграет через два-три дня. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил помощник президента России Николай Патрушев, комментируя высказывания польского министра иностранных дел Радослава Сикорского.
По его словам, заявления Сикорского о военном превосходстве Польши над Россией свидетельствуют о недооценке возможностей Москвы.
Патрушев также отметил, что польский министр не принимает во внимание позицию российского руководства об отсутствии намерений проводить военные действия против европейских стран. Он заявил, что Сикорский «не желает слышать» соответствующие заявления президента России Владимира Путина.
13 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ принимает все меры для безопасности Калининградской области на фоне призывов усилить учения НАТО у границ региона. Поводом для заявления стало высказывание Сикорского проводить более интенсивные учения НАТО рядом с Калининградской областью, сообщало украинское издание «Европейская правда». Сикорский выступил с инициативой на форуме в Киеве.
4 сентября глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия может предотвратить любую агрессию с любой стороны. Он напомнил, что совсем недавно НАТО проводило учения, целью которых было смоделировать операцию по блокировке Калининградской области.