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Премьер Грузии призвал убить русофобию в стране

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

В Грузии нужно убить русофобию «в зародыше», заявил премьер Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави 2».

«Нужно уничтожить не понятие «русофобия», а саму русофобию в зародыше в Грузии. Русофобия, как и любые проявления ксенофобии, не свойственна грузинам», – сказал он. По словам Кобахидзе, грузинскому обществу исторически свойственны гостеприимство и толерантное отношение к иностранцам.

Премьер назвал ксенофобию в целом и русофобию в частности «самыми мрачными явлениями». По его утверждению, в стране существуют внешние силы, которые пытаются искусственно разжигать русофобию для создания политических и экономических проблем и провоцирования эскалации.

Кобахидзе также заявил, что само использование понятия «русофобия» является инструментом борьбы с ней. По его словам, власти намерены противодействовать попыткам распространения подобных настроений.

Говоря об отношениях с Москвой, премьер отметил, что Тбилиси продолжит проводить «прагматичную и одновременно принципиальную политику» в отношении России. «Это наше обещание грузинскому народу», – добавил он.

11 сентября стало известно, что гражданам России запретили вход на музыкальный фестиваль Zion Festival в Тбилиси за две недели до начала мероприятия.

12 августа Кобахидзе сообщил, что искусственное разжигание русофобии в республике является атакой на суверенитет страны. Он уточнил, что это нападение проходит сразу по нескольким направлениям. С 2022 г. Грузию неоднократно пытались втянуть в конфликт на Украине и открыть второй фронт против России, отметил Кобахидзе. Кроме того, страну призывали присоединиться к санкционному давлению на РФ, хотя это нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.

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