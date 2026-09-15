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Главная / Политика /

Лавров: Россия вернет замороженные золотовалютные резервы

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия сможет добиться того, чтобы вернуть арестованные золотовалютные резервы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвященном украинскому урегулированию.

«Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации», – сказал Лавров. Министр выразил убежденность, что у России получится вернуть золотовалютные резервы.

С начала конфликта на Украине страны Запада блокируют около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, большая часть которых (около 180 млрд евро) находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

9 сентября заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев заявил, что банк формирует практику по возврату заблокированных активов. Об этом он сообщил в контексте решения по иску ПСБ на 294,2 млн евро к немецким J.P. Morgan SE и Commerzbank AG, которое создало мощный правовой инструментарий для всего российского финансового сектора. По словам Дорофеева, ПСБ таким образом на своем примере показал, что правовая защита российских интересов работает.

5 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции и «воровство» международных резервов России негативно повлияли на позиции доллара и евро. «Все страны могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в долларах и евро. Это вопрос недобросовестной конкуренции», – подчеркнул российский лидер.

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