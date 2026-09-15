Лавров: Россия вернет замороженные золотовалютные резервы

«Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации», – сказал Лавров. Министр выразил убежденность, что у России получится вернуть золотовалютные резервы.