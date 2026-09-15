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В Сербии опровергли сообщения о введении виз с Россией

Ксения Наумчик
Рюмин Александр / Фотохост-агентство ТАСС
Рюмин Александр / Фотохост-агентство ТАСС

Сообщения о возможном отказе Сербии от безвизового режима с Россией абсурдны. Об этом журналистам заявил директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства Сербии Арно Гуйон на полях Международного фестиваля молодежи.

По его словам, сербский МИД уже разъяснял ситуацию и сообщал, что распространенная информация о введении виз для россиян неактуальна.

Представитель сербского правительства подчеркнул, что введение визового режима с Россией не планируется. Он назвал Россию и Сербию историческими друзьями.

11 августа министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявил, что страна не планирует вводить визовый режим для граждан России. Старович отметил, что Белград заинтересован в присоединении к Шенгенской зоне и намерен выполнять необходимые технические требования.

В тот же день в АТОР сообщили, что туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны. За первое полугодие 2026 г. российские граждане посетили Сербию 99 965 раз, это на 19% больше, чем за тот же период в 2025 г. В ассоциации отметили, что, если Сербия введет визовый режим для российских граждан, это ограничит турпоток в страну.

7 сентября в Минтрансе России сообщили, что сербские авиакомпании получили возможность выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Ведомство рассказало о договоренности авиационных властей двух стран о расширении двустороннего воздушного сообщения. Право на выполнение регулярных перевозок получат назначенные сербские авиаперевозчики.

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