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Главная / Бизнес /

Сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград

Ксения Наумчик
Andrey Savelev / Unsplash
Andrey Savelev / Unsplash

Сербские авиакомпании получили возможность выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

В Минтрансе заявили о договоренности авиационных властей двух стран о расширении двустороннего воздушного сообщения. Право на выполнение регулярных перевозок получат назначенные сербские авиаперевозчики.

Новые правила позволят выполнять рейсы непосредственно между городами Сербии и Калининградом в обоих направлениях.

11 августа министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявил, что страна не планирует вводить визовый режим для граждан России. Старович отметил, что Белград заинтересован в присоединении к Шенгенской зоне и намерен выполнять необходимые технические требования.

В тот же день в АТОР сообщили, что туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны. За первое полугодие 2026 г. российские граждане посетили Сербию 99 965 раз, это на 19% больше, чем за тот же период в 2025 г. В ассоциации отметили, что если Сербия введет визовый режим для российских граждан, это ограничит турпоток в страну.

1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сказал, что Сербия собирается отменить безвизовый режим для граждан России ради вступления в ЕС. Тогда же президент республики Александр Вучич заявил, что не собирается вводить визы в отношении России для въезда в страну.

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