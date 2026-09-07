Сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград

В тот же день в АТОР сообщили, что туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны. За первое полугодие 2026 г. российские граждане посетили Сербию 99 965 раз, это на 19% больше, чем за тот же период в 2025 г. В ассоциации отметили, что если Сербия введет визовый режим для российских граждан, это ограничит турпоток в страну.