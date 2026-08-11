АТОР: туроператоры не получали информацию о введении виз в Сербии
Туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Если национальная виза будет довольно простой в оформлении, то драматически на турпотоке это не скажется», – говорится в сообщении.
За первое полугодие 2026 г. российские граждане посетили Сербию 99 965 раз, это на 19% больше, чем за тот же период в 2025 г.
В ассоциации отметили, что если Сербия введет визовый режим для российских граждан, это ограничит турпоток в страну.
1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что Сербия собирается отменить безвизовый режим для граждан России ради вступления в ЕС. В тот же день президент республики Александр Вучич заявил, что не собирается вводить визы в отношении России для въезда в страну.
9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович подтвердил, что безвизовый режим продолжит действовать для граждан РФ.
11 августа министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что к концу 2027 г. Сербия планирует вступить в Шенгенскую зону. Правительство страны создало оперативную группу во главе с МВД для выполнения необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону.