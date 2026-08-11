АТОР: туроператоры не получали информацию о введении виз в Сербии

1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что Сербия собирается отменить безвизовый режим для граждан России ради вступления в ЕС. В тот же день президент республики Александр Вучич заявил, что не собирается вводить визы в отношении России для въезда в страну.