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АТОР: туроператоры не получали информацию о введении виз в Сербии

Ведомости

Туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Если национальная виза будет довольно простой в оформлении, то драматически на турпотоке это не скажется», – говорится в сообщении.

За первое полугодие 2026 г. российские граждане посетили Сербию 99 965 раз, это на 19% больше, чем за тот же период в 2025 г.

В ассоциации отметили, что если Сербия введет визовый режим для российских граждан, это ограничит турпоток в страну.

1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что Сербия собирается отменить безвизовый режим для граждан России ради вступления в ЕС. В тот же день президент республики Александр Вучич заявил, что не собирается вводить визы в отношении России для въезда в страну.

9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович подтвердил, что безвизовый режим продолжит действовать для граждан РФ.

11 августа министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что к концу 2027 г. Сербия планирует вступить в Шенгенскую зону. Правительство страны создало оперативную группу во главе с МВД для выполнения необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону.

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