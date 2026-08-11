Сербия не рассматривает введение виз для россиян

11 августа Старович в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS) заявил, что страна намерена до конца 2027 г. вступить в Шенгенскую зону, так как процесс ее принятия в Евросоюз (ЕС) затягивается. Он добавил, что для Сербии важно реализовать четыре европейские свободы (свободное перемещение товаров, услуг, капитала и граждан) и получить доступ к европейскому рынку. Свободное передвижение граждан через территорию ЕС Старович намерен реализовать через получение доступа в Шенгенскую зону. Министр подчеркнул, что правительство Сербии сформировало оперативную группу во главе с МВД для выполнения необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону.