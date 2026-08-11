Сербия не рассматривает введение виз для россиян
Сербия не планирует вводить визовый режим для граждан России, заявил министр по евроинтеграции республики Неманья Старович в интервью Sputnik.
Старович отметил, что Белград заинтересован в присоединении к Шенгенской зоне и намерен выполнять необходимые технические требования.
11 августа Старович в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS) заявил, что страна намерена до конца 2027 г. вступить в Шенгенскую зону, так как процесс ее принятия в Евросоюз (ЕС) затягивается. Он добавил, что для Сербии важно реализовать четыре европейские свободы (свободное перемещение товаров, услуг, капитала и граждан) и получить доступ к европейскому рынку. Свободное передвижение граждан через территорию ЕС Старович намерен реализовать через получение доступа в Шенгенскую зону. Министр подчеркнул, что правительство Сербии сформировало оперативную группу во главе с МВД для выполнения необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону.
В АТОР сообщили, что туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны. За первое полугодие 2026 г. российские граждане посетили Сербию 99 965 раз, это на 19% больше, чем за тот же период в 2025 г. В ассоциации отметили, что если Сербия введет визовый режим для российских граждан, это ограничит турпоток в страну.
1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сказал, что Сербия собирается отменить безвизовый режим для граждан России ради вступления в ЕС. Тогда же президент республики Александр Вучич заявил, что не собирается вводить визы в отношении России для въезда в страну. 9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович подтвердил, что безвизовый режим продолжит действовать для граждан РФ.