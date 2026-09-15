СМИ: все назначенные Зеленским генпрокуроры уехали из страны
Все четыре генеральных прокурора Украины, назначенные за время президентства Владимира Зеленского, сейчас находятся за границей. На это обратило внимание издание «Украинские новости».
По данным издания, действующий генпрокурор Руслан Кравченко 14 сентября уехал из Украины якобы в служебную командировку. Это произошло на фоне коррупционного скандала и расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Предшественник Кравченко Андрей Костин, возглавлявший генпрокуратуру с июля 2022 г. по октябрь 2024 г., после отставки был назначен послом Украины в Нидерландах. До него должность занимала Ирина Венедиктова, которая после ухода с поста стала послом Украины в Швейцарии.
Первый назначенный при Зеленском генпрокурор Руслан Рябошапка покинул Украину во время военного положения, воспользовавшись правом на выезд как отец троих несовершеннолетних детей. По данным «Украинских новостей», сейчас он проживает во Франции.
7 сентября Кравченко сообщил, что подал в отставку. Он назвал решение политическим и принятым сознательно. По словам Кравченко, он не хочет, чтобы должность генпрокурора «использовали как инструмент политического противостояния». 14 сентября Зеленский заявил о необходимости уволить Кравченко. Украинский лидер призвал Верховную раду как можно скорее одобрить отставку. Согласно заявлению Зеленского, он сам сказал Кравченко уволиться. В тот же день президент отстранил его от должности.
15 сентября Верховная рада поддержала отставку генпрокурора Украины.
13 сентября Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу из-за подделки официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Позже стало известно, что украинский генпрокурор покинул страну.