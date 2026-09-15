СМИ: все назначенные Зеленским генпрокуроры уехали из страны

7 сентября Кравченко сообщил, что подал в отставку. Он назвал решение политическим и принятым сознательно. По словам Кравченко, он не хочет, чтобы должность генпрокурора «использовали как инструмент политического противостояния». 14 сентября Зеленский заявил о необходимости уволить Кравченко. Украинский лидер призвал Верховную раду как можно скорее одобрить отставку. Согласно заявлению Зеленского, он сам сказал Кравченко уволиться. В тот же день президент отстранил его от должности.