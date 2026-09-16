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CBS опубликовал снимки разрушений на базах США после иранских атак

Инна Шульгина

CBS News опубликовал фотографии, демонстрирующие разрушение зданий и транспортных средств на многочисленных позициях США по всему Ближнему Востоку в результате иранских атак.

По данным телеканала, снимки были получены от действующих американских военных.

«Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщили американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, и нам бьют по лицу», – рассказал один из военнослужащих.

На одной из фотографий запечатлено прямое попадание в хвостовую часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry на военно-воздушной базе имени принца Султана в Саудовской Аравии. На других снимках, сделанных на базе, видны разрушенные здания и казармы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 15 сентября заявил New York Post, что через несколько месяцев конфликт в Иране перейдет в новую фазу. Он уточнил, что конфликт закончится «сразу после» промежуточных выборов в конгресс, и добавил, что президент США Дональд Трамп является главнокомандующим, а значит, именно он знает, когда начинаются и заканчиваются конфликты.

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