CBS опубликовал снимки разрушений на базах США после иранских атак

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 15 сентября заявил New York Post, что через несколько месяцев конфликт в Иране перейдет в новую фазу. Он уточнил, что конфликт закончится «сразу после» промежуточных выборов в конгресс, и добавил, что президент США Дональд Трамп является главнокомандующим, а значит, именно он знает, когда начинаются и заканчиваются конфликты.