ПВО Саудовской Аравии перехватила беспилотник рядом с Меккой
Система ПВО Саудовской Аравии сбила беспилотник хуситов к югу от священного города Мекка. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя военной коалиции Турки аль-Малки по борьбе с группировкой в Йемене.
По словам представителя коалиции, безопасность двух священных для ислама мест и паломников была «красной линией». Коалиция примет необходимые меры сдерживания в отношении хуситов, подчеркнул он. Малки счел инцидент второй попыткой хуситов нанести удар по Мекке после «того, что, по заявлению коалиции, было запуском баллистической ракеты в июле 2017 г.». Представитель хуситов Хазем аль-Асад назвал заявления о том, что целью является Мекка, заезженной ложью, «которая использовалась и раньше и больше никого не вводит в заблуждение».
Мекка, где находятся святыни, почитаемые мусульманами всего мира, является самым священным городом ислама и центром ежегодного паломничества хадж.
15 сентября американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США вступили в контакт с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы) на фоне их продвижения в районе Красного моря. 13 сентября представитель хуситов Яхья Сари заявил, что движение нанесло удар по военной базе «Шарура» на юге Саудовской Аравии. Целями операции хуситов, по словам Сари, стали саудовские склады оружия, а также командные и контрольные центры.