ПВО Саудовской Аравии перехватила беспилотник рядом с Меккой

По словам представителя коалиции, безопасность двух священных для ислама мест и паломников была «красной линией». Коалиция примет необходимые меры сдерживания в отношении хуситов, подчеркнул он. Малки счел инцидент второй попыткой хуситов нанести удар по Мекке после «того, что, по заявлению коалиции, было запуском баллистической ракеты в июле 2017 г.». Представитель хуситов Хазем аль-Асад назвал заявления о том, что целью является Мекка, заезженной ложью, «которая использовалась и раньше и больше никого не вводит в заблуждение».