ЕК предложит запретить соцсети детям до 13 лет по всей Европе

Речь идет о запрете для детей таких приложений, как TikTok и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, подростки в возрасте 13–14 лет смогут получить доступ к новым «мини-аккаунтам» под присмотром родителей. Это ограничит их общение с незнакомцами и общее время, проводимое за экраном. Доступ к более независимому аккаунту будет разрешен с 15 лет.