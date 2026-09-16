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ЕК предложит запретить соцсети детям до 13 лет по всей Европе

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить странам Евросоюза (ЕС) запретить использование соцсетей детям младше 13 лет. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о запрете для детей таких приложений, как TikTok и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, подростки в возрасте 13–14 лет смогут получить доступ к новым «мини-аккаунтам» под присмотром родителей. Это ограничит их общение с незнакомцами и общее время, проводимое за экраном. Доступ к более независимому аккаунту будет разрешен с 15 лет.

«Дело не в том, что наши несовершеннолетние дети пользуются социальными сетями. Дело в том, когда и как мы разрешаем социальным сетям предоставлять доступ несовершеннолетним», – заявила фон дер Ляйен в ходе ежегодного обращения к парламенту.

14 сентября Politico писала, что ЕК планирует предложить единое возрастное ограничение для использования интернет-платформ во всех странах ЕС. Конкретный возраст тогда не уточнялся. По данным издания, ограничения могут коснуться социальных сетей, онлайн-игр, ИИ-чатботов и платформ для публикации видеороликов.

7 сентября президент Франции Эммануэль Макрон предложил подготовить общеевропейский документ, который бы запрещал детям младше 15 лет пользоваться соцсетями во всех странах ЕС. Макрон подчеркивал необходимость решения и добавил, что рассчитывает на помощь со стороны Евросоюза.

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