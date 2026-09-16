ЕК предложит запретить соцсети детям до 13 лет по всей Европе
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить странам Евросоюза (ЕС) запретить использование соцсетей детям младше 13 лет. Об этом пишет The New York Times.
Речь идет о запрете для детей таких приложений, как TikTok и Instagram
«Дело не в том, что наши несовершеннолетние дети пользуются социальными сетями. Дело в том, когда и как мы разрешаем социальным сетям предоставлять доступ несовершеннолетним», – заявила фон дер Ляйен в ходе ежегодного обращения к парламенту.
14 сентября Politico писала, что ЕК планирует предложить единое возрастное ограничение для использования интернет-платформ во всех странах ЕС. Конкретный возраст тогда не уточнялся. По данным издания, ограничения могут коснуться социальных сетей, онлайн-игр, ИИ-чатботов и платформ для публикации видеороликов.
7 сентября президент Франции Эммануэль Макрон предложил подготовить общеевропейский документ, который бы запрещал детям младше 15 лет пользоваться соцсетями во всех странах ЕС. Макрон подчеркивал необходимость решения и добавил, что рассчитывает на помощь со стороны Евросоюза.