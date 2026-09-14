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ЕК готовит единое возрастное ограничение для соцсетей в ЕС

Ксения Наумчик
FAZRY ISMAIL / TASS
FAZRY ISMAIL / TASS

Еврокомиссия намерена предложить единое возрастное ограничение для использования интернет-платформ во всех странах Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа.

Предложение планируется обнародовать 17 сентября. Ограничения могут коснуться социальных сетей, онлайн-игр, ИИ-чатботов и платформ для публикации видеороликов. При этом конкретный возраст, с которого будет разрешено пользоваться такими сервисами, в проекте пока не уточняется.

Одновременно ЕК предлагает обязать технологические компании внедрять механизмы безопасности непосредственно в свои платформы.

7 сентября президент Франции Эммануэль Макрон предложил подготовить общеевропейский документ, который бы запрещал детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями во всех странах ЕС. Макрон подчеркнул необходимость данного решения и добавил, что рассчитывает на помощь со стороны Евросоюза.

При этом ранее Конституционный совет Франции признал инициативу Макрона противоречащей конституции и заблокировал закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. В решении указано, что запрет фактически заставил бы всех пользователей, включая совершеннолетних, подтверждать свой возраст для доступа к некоторым онлайн-сервисам. Однако в законе не определены условия и рамки такой проверки, а также не предоставлены необходимые правовые гарантии.

В конце августа премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон сообщил о планах властей запретить детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Похожие меры рассматриваются и в Канаде. 11 июня правительство страны внесло в парламент законопроект, который может ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет.

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