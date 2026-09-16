В Кремле не стали комментировать нападки на хоккеиста Александра Овечкина

После этого со стороны канадских и американских медийных лиц на Овечкина посыпались осуждения. К примеру, журналист Дин Бланделл в соцсети X написал, что теперь не испытывает к спортсмену никакого уважения. «После этого он должен перестать существовать для хоккея», – написал журналист.