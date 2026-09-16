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Главная / Политика /

В Кремле не стали комментировать нападки на хоккеиста Александра Овечкина

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать нападки на российского хоккеиста Александра Овечкина, капитана «Вашингтон кэпиталс», за участие в предвыборном ролике партии «Единая Россия».

«Это не тема для наших комментариев», – подчеркнул представитель Кремля.

Ролик с участием Овечкина опубликовали 11 сентября. «Единая Россия» запустила серию роликов с лидерами списка на выборах в Госдуму. На видео Овечкин стоит за министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Вместе с ним запечатлены главред RT Маргарита Симоньян, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев, актер Владимир Машков, певица Татьяна Куртукова и другие.

После этого со стороны канадских и американских медийных лиц на Овечкина посыпались осуждения. К примеру, журналист Дин Бланделл в соцсети X написал, что теперь не испытывает к спортсмену никакого уважения. «После этого он должен перестать существовать для хоккея», – написал журналист.

Об инциденте написали Reuters, The New York Times, The Washington Post, The Guardian и другие ведущие СМИ. Основная претензия к Овечкину в том, что он своими действиями высказывает политическую позицию, непопулярную на Западе.

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