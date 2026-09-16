Вице-премьер Италии призвал сохранить торговые связи Рима с Россией
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал сохранить торговые связи с Россией, предложив себя как посредника для примерно 350 итальянских компаний, которые продолжают работать на российском рынке. Об этом он заявил в интервью Il Sole 24 Ore.
По словам Сальвини, около 100 итальянских компаний имеют собственное производство в России, еще 250 занимаются импортом и экспортом. Они сталкиваются с проблемами при проведении международных платежей, прохождении таможенных процедур, экспорте, логистике и выводе капитала из России.
«Я сообщил российским властям, что итальянское правительство уделяет особое внимание выживанию этих компаний. Речь идет о предприятиях, которые, работая в России, приносят доход Италии. Моя обязанность как вице-премьера – выслушать их, если они ко мне обращаются», – сказал Сальвини.
Вице-премьер также выступил против возможного полного запрета на выдачу россиянам виз для въезда в ЕС и призвал сократить сложность санкционного регулирования. По его словам, товарооборот между Италией и Россией снизился с 30 млрд евро в 2013 г. до ожидаемых менее 8 млрд евро в 2026 г.
29 июля сообщалось, что депутаты оппозиционной партии «Национальное будущее» внесли на рассмотрение парламента Италии резолюцию, согласно которой помощь Украине может быть полностью остановлена. Парламентарии отмечали, что санкции Италии против РФ продолжают ухудшать экономическое положение Рима.