Вице-премьер Италии призвал сохранить торговые связи Рима с Россией

Вице-премьер также выступил против возможного полного запрета на выдачу россиянам виз для въезда в ЕС и призвал сократить сложность санкционного регулирования. По его словам, товарооборот между Италией и Россией снизился с 30 млрд евро в 2013 г. до ожидаемых менее 8 млрд евро в 2026 г.