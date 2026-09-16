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Главная / Политика /

Лавров: Россия не будет надеяться на приход оппозиции к власти в Европе

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия не станет выстраивать свою политику с расчетом на то, что к власти в Европе придут правые консерваторы, реалисты, «и у нас все опять будет хорошо». Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на сессии «Новая архитектура мира: открытый диалог с Сергеем Лавровым» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Лавров отметил, что Москва желает успехов всем европейским коллегам, «чтобы они сформировали правительства, которые будут отстаивать их национальные интересы».

«Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче. Но никаких возвратов в объятия, которые в конце девяностых, даже в девяностые годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет», – подчеркнул министр.

Глава МИД РФ добавил, что Россия не прерывала отношений с Европой, «это сделала она».

Тогда же Лавров заявил, что если Европа нападет на Россию, это будет уже совсем другое противостояние, и оно будет очень коротким. Министр выразил надежду, что предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».

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