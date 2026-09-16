Лавров: Россия не будет надеяться на приход оппозиции к власти в Европе

Тогда же Лавров заявил, что если Европа нападет на Россию, это будет уже совсем другое противостояние, и оно будет очень коротким. Министр выразил надежду, что предостережение было услышано в европейских столицах и «в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу».