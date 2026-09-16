На Украине оценили степень готовности страны к зиме в 40%
Украина готова к зиме на 40%, об этом в ходе дискуссии, организованной украинскими изданиями «Левый берег» и инвестиционным холдингом EFI Group, заявил бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры страны Сергей Сухомлин.
«Сейчас точно не могу сказать», – ответил он на вопрос о готовности Украины к зимнему сезону.
Сухомлин добавил, что уровень готовности оценивается примерно в 40%, отметив, что самая сложная ситуация складывается в Киеве.
Также бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры предложил развивать систему теплоснабжения небольших объектов, а не ТЭЦ, и устанавливать котельные под землей. Кроме того, Сухомлин отметил риски поражения канализационных насосных станций.
24 августа обозреватель Bloomberg Марк Чампион писал, что Украину ожидает тяжелая зима на фоне увеличения производства российских ракет и сокращения возможностей Киева по их перехвату. Чампион добавил, что ситуацию осложняют удары по украинским портам: через них проходит 90% экспорта зерна страны. Как отмечает обозреватель, они прекратили работу с июля. Также под вопрос поддержку Киева могут поставить выборы в европейских странах.
16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным разрешением конфликта может стать подписание мирных соглашений. Он связал понятие победы с установлением мира и сохранением человеческих жизней и отметил, что Украина не сможет победить Россию.