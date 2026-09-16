На Украине оценили степень готовности страны к зиме в 40%

24 августа обозреватель Bloomberg Марк Чампион писал, что Украину ожидает тяжелая зима на фоне увеличения производства российских ракет и сокращения возможностей Киева по их перехвату. Чампион добавил, что ситуацию осложняют удары по украинским портам: через них проходит 90% экспорта зерна страны. Как отмечает обозреватель, они прекратили работу с июля. Также под вопрос поддержку Киева могут поставить выборы в европейских странах.