Медведев: организация выборов в Новороссии и Донбассе требует мужества

10 сентября Медведев заявил, что Украина пытается использовать время проведения выборов в России, чтобы «ослабить страну изнутри» и «расколоть общество». Он отметил, что для этого Киев использует информационные атаки и вбрасывает фейки, например, об осенней мобилизации. Он подчеркнул, что данные действия не принесут Украине успеха.