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Медведев: организация выборов в Новороссии и Донбассе требует мужества

Анна Суслова
Александр Гаюк \ РИА Новости
Александр Гаюк \ РИА Новости

Организация выборов в Новороссии и Донбассе требует мужества, заявил на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии, посвященном готовности к Единому дню голосования, председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы впервые проводим избирательную кампанию во время военных действий под беспримерным давлением иностранных государств – тех, кто настроен к России враждебно, – в условиях, когда против нашего народа развязана полномасштабная агрессия, процветает террор и провокации, продолжаются обстрелы городов, гибнут мирные жители», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Медведев добавил, что исторической миссией России является создание системы равноправных ценностей в мире.  

31 августа зампред ЦИК России Николай Булаев заявил, что число атак БПЛА на территории Донбасса и Новороссии увеличилось на фоне начавшегося с 28 августа досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы.

10 сентября Медведев заявил, что Украина пытается использовать время проведения выборов в России, чтобы «ослабить страну изнутри» и «расколоть общество». Он отметил, что для этого Киев использует информационные атаки и вбрасывает фейки, например, об осенней мобилизации. Он подчеркнул, что данные действия не принесут Украине успеха.

16 сентября председатель избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская заявила, что все избирательные участки республики готовы к проведению выборов.

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