Старейший мужчина Европы умер в возрасте 112 лет
Старейший мужчина Европы Витантонио Ловалло умер в возрасте 112 лет. Он жил в небольшом поселке Сарнелли в коммуне Авильяно на юге Италии, сообщило Corriere della sera.
Ловалло родился в 1914 г. и 25 марта отметил 112-летие. В молодости он работал пастухом, а затем погонщиком мулов. Во время Второй мировой войны его призвали на военную службу, а в 1943 г. он попал в плен к немецким войскам в Греции. Позднее его депортировали в концентрационный лагерь в Германии, откуда он был освобожден в мае 1945 г.
После войны Ловалло вернулся в итальянскую область Базиликата. У него было трое детей – две дочери и сын. «Его долгая жизнь, прожитая с простотой, силой и любовью к семье и своей земле, навсегда останется в наших сердцах», – заявил мэр Авильяно Джузеппе Мекка.
При этом в официальных документах датой рождения Ловалло указано 28 марта 1914 г., тогда как семья считала днем его рождения 25 марта. Разницу объясняли тем, что в то время для регистрации новорожденного требовалось преодолеть около 20 км до муниципалитета. Похороны Ловалло состоятся 17 сентября.
Самым старым мужчиной Европы теперь стал 111-летний португалец Жоаким Варела. При этом на континенте живет 31 женщина старше него. Рекордсменка среди них – 117-летняя британка Этель Катерхэм.