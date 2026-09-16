Старейший мужчина Европы умер в возрасте 112 лет

Ловалло родился в 1914 г. и 25 марта отметил 112-летие. В молодости он работал пастухом, а затем погонщиком мулов. Во время Второй мировой войны его призвали на военную службу, а в 1943 г. он попал в плен к немецким войскам в Греции. Позднее его депортировали в концентрационный лагерь в Германии, откуда он был освобожден в мае 1945 г.