На Украине сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»
Сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95», одним из основателей которой был президент Украины Владимир Зеленский. Об этом студия сообщила в соцсети Facebook
«Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», – говорится в сообщении.
На складе хранились декорации и костюмы, которыми труппа пользовалась более 20 лет. Студия написала, что никто не пострадал. Отмечается, что, несмотря на происшествие, студия намерена провести концерты согласно запланированному графику.
«Квартал 95» – украинская компания, которая занимается производством юмористических шоу. Она сформировалась на базе команды КВН «Квартал 95» из Кривого Рога в 2003 г. Одним из основателей проекта был Зеленский.