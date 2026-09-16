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На Украине сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»

Анна Суслова
TASS
TASS

Сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95», одним из основателей которой был президент Украины Владимир Зеленский. Об этом студия сообщила в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», – говорится в сообщении.

На складе хранились декорации и костюмы, которыми труппа пользовалась более 20 лет. Студия написала, что никто не пострадал. Отмечается, что, несмотря на происшествие, студия намерена провести концерты согласно запланированному графику.

«Квартал 95» – украинская компания, которая занимается производством юмористических шоу. Она сформировалась на базе команды КВН «Квартал 95» из Кривого Рога в 2003 г. Одним из основателей проекта был Зеленский.

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