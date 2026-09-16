30 августа посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что заявления чиновников ЕС и НАТО о пользе милитаризации для экономики не соответствуют действительности. Он отметил, что руководство Евросоюза и НАТО проводит политику форсированной милитаризации и разжигает гонку вооружений, что наносит ущерб мирному развитию и благосостоянию населения. По его словам, статистика как по ЕС в целом, так и по отдельным государствам показывает ухудшение ситуации в экономике и социальной сфере.