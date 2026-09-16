Рютте заявил об «ошеломляющих» инвестициях Европы и Канады в НАТО
Европа и Канада инвестируют «ошеломляющие суммы» в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает Fox News.
По его словам, совокупные дополнительные инвестиции европейских стран – членов НАТО и Канады в 2025–2026 гг. составят $258 млрд. Рютте связал рост расходов с перераспределением ответственности за безопасность между США и их союзниками.
«Это четверть триллиона долларов дополнительных инвестиций, ошеломляющая сумма», – подчеркнул генсек НАТО. Он добавил, что только в 2025 г. европейские союзники и Канада увеличили основные расходы на оборону почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Рютте также заявил, что европейские страны и Канада движутся к выравниванию своих военных расходов с США. По его словам, растет и их роль в структурах альянса: восемь из девяти передовых сухопутных формирований НАТО, размещенных от Черного моря до Северного полярного круга, возглавляют европейские союзники или Канада.
30 августа посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что заявления чиновников ЕС и НАТО о пользе милитаризации для экономики не соответствуют действительности. Он отметил, что руководство Евросоюза и НАТО проводит политику форсированной милитаризации и разжигает гонку вооружений, что наносит ущерб мирному развитию и благосостоянию населения. По его словам, статистика как по ЕС в целом, так и по отдельным государствам показывает ухудшение ситуации в экономике и социальной сфере.