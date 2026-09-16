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Белый дом выразил сожаление в связи с решением ФРС поднять ставку

Анна Суслова
YURI GRIPAS / TASS
YURI GRIPAS / TASS

Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что решение Федеральной резервной системы (ФРС) повысить процентную ставку является «весьма досадным», сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Послушайте, я думаю, президент совершенно ясно дал понять... какой динамики процентных ставок он хотел бы видеть», – сказал он.

Десаи добавил, что с точки зрения администрации Дональда Трампа такое решение не было подкреплено какими-либо «убедительными экономическими доводами».

16 сентября ФРС впервые с 2023 г. повысила ставку по на 25 б. п. до 3,75-4% годовых. Как пояснило ведомство, решение поможет снизить инфляцию до 2% и стабилизировать цены.

В тот же день председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что ведомство должно быть уверено, что инфляция движется к цели в 2% ясно и с достаточной скоростью. Уорш добавил, что ФРС может повысить ставку еще раз до конца года. Он отметил, что сейчас опасения вызывает продолжительность высоких цен на энергоносители, что может повысить инфляционные ожидания и негативно повлиять на экономику.

4 сентября Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую ставку. Он пригрозил, что в случае отказа США остановят торговлю со странами, с которыми у них сложился торговый дефицит. Он подчеркнул, что у Штатов должна быть самая низкая ключевая ставка в мире.

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