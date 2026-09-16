Белый дом выразил сожаление в связи с решением ФРС поднять ставку

В тот же день председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что ведомство должно быть уверено, что инфляция движется к цели в 2% ясно и с достаточной скоростью. Уорш добавил, что ФРС может повысить ставку еще раз до конца года. Он отметил, что сейчас опасения вызывает продолжительность высоких цен на энергоносители, что может повысить инфляционные ожидания и негативно повлиять на экономику.