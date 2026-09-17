Памфилова: военнослужащие и участники спецоперации – самые активные избиратели

9 сентября ЦИК сообщила, что 68,1% респондентов проголосовали за то, что придут на выборы, скорее придут – 22,2%. При этом примерно 10% опрошенных затруднились ответить или сообщили об отсутствии планов участвовать в голосовании. Среди тех, кто намерен проголосовать, более 80% планируют прийти на избирательные участки. Еще 6,3% выберут голосование на дому, 0,9% воспользуются системой «Мобильный избиратель», а 5,4% отдадут предпочтение ДЭГ.