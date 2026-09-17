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Главная / Политика /

Памфилова: военнослужащие и участники спецоперации – самые активные избиратели

Ксения Наумчик
Александр Пирагис / РИА
Александр Пирагис / РИА

Военнослужащие и участники спецоперации относятся к наиболее активным категориям избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

По ее словам, ЦИК организовала голосование военнослужащих с учетом требований безопасности.

«Участковые избирательные комиссии в этих регионах сформированы из числа самих военнослужащих: тех, кого они знают, и тех, кому они доверяют», – подчеркнула Памфилова.

В ходе выступления глава ЦИК отметила, что в 15 061 населенном пункте отсутствуют помещения для голосования, а также с ними затруднено транспортное сообщение. На таких территориях находятся 6369 избирательных участков (7,2% от общего количества участков) и почти 1,5 млн избирателей (1,31% от общей численности).

В ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской, Курской и Херсонской областях голосование проходит на придомовых территориях, на территориях общего пользования или в иных местах, уточнила Памфилова.

Отдельно председатель ЦИК сказала, что в четырех субъектах России парламентские выборы проходят в условиях действия военного положения, а в восьми регионах, где установлен средний уровень реагирования, распространяются специальные подходы к организации голосования.

9 сентября ЦИК сообщила, что 68,1% респондентов проголосовали за то, что придут на выборы, скорее придут – 22,2%. При этом примерно 10% опрошенных затруднились ответить или сообщили об отсутствии планов участвовать в голосовании. Среди тех, кто намерен проголосовать, более 80% планируют прийти на избирательные участки. Еще 6,3% выберут голосование на дому, 0,9% воспользуются системой «Мобильный избиратель», а 5,4% отдадут предпочтение ДЭГ.

Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Госдумы в Херсонской области составила 47,2%. По словам председателя региональной избирательной комиссии Марины Захаровой, подсчет бюллетеней на участках, где проводилось досрочное голосование, уже завершен. Захарова отметила, что показатель явки с учетом оперативной обстановки в регионе оказался высоким.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.

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