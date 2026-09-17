Шойгу: Запад вмешивается в дела Армении и Грузии

16 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Ереван вряд ли вступит в Евросоюз раньше других многолетних кандидатов. По его мнению, Брюссель обманет власти республики, а Россия не хочет все это оплачивать. Российский министр считает, что Армению «обмануть-то могут и наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза». Москва при этом не может быть против выбора народа Армении в пользу евроинтеграции.