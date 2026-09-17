Шойгу: Запад вмешивается в дела Армении и Грузии
Запад пытается вмешиваться в политическую ситуацию в Армении и Грузии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза, передает «РИА Новости».
По словам секретаря Совбеза, при возникновении разногласий между соседними государствами необходимо оценивать, кому выгодно их противостояние. Шойгу также заявил о возможной заинтересованности Запада в контроле над экономическими отраслями, транспортными коридорами и ресурсами региона.
В качестве примера он привел недавнее заявление спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили. Секретарь Совбеза отметил, что грузинский политик «четко и здраво» оценил, заявив, что эскалация с Россией входит в интересы Германии или Литвы, но не Грузии.
16 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Ереван вряд ли вступит в Евросоюз раньше других многолетних кандидатов. По его мнению, Брюссель обманет власти республики, а Россия не хочет все это оплачивать. Российский министр считает, что Армению «обмануть-то могут и наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза». Москва при этом не может быть против выбора народа Армении в пользу евроинтеграции.
Армения начала подготовку к подаче заявки на членство в ЕС в 2026 г. 3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС. По его словам, решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом.
9 сентября Папуашвили сказал, что Грузия не планирует вступать в Евросоюз при сохранении нынешнего внешнеполитического курса Брюсселя. По его словам, Брюсселю необходимо изменить свою политику, если он рассчитывает на вступление Грузии в ЕС. Папуашвили считает, что при действующем курсе Евросоюза присоединение страны к объединению невозможно. При этом Грузия сохраняет статус страны-кандидата, полученный в 2023 г.