Сотрудники генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге сняли флаги со здания

7 сентября МИД РФ сообщил, что Россия закроет генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Оно должно прекратить работу не позднее 18 сентября, а его сотрудники – покинуть территорию России. Также на территории РФ закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете, их командированным сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Меры стали ответом на решение немецких властей закрыть «Русский дом» в Берлине и генконсульство РФ в Бонне.