Сотрудники генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге сняли флаги со здания
Сотрудники генконсульства Германии в Санкт-Петербурге сняли флаги ФРГ и Евросоюза. Также со здания сняли два герба и табличку с надписью. Как отмечает агентство «РИА Новости», дипломаты также вынесли вещи из генконсульства.
1 сентября власти ФРГ решили закрыть генконсульство РФ в Бонне. Такое решение Германия приняла на фоне инцидента с беспилотниками в Лейпциге.
4 сентября ФРГ потребовала от порядка 70 российских дипломатов – сотрудников генконсульства России в Бонне – вместе с семьями покинуть территорию страны.
7 сентября МИД РФ сообщил, что Россия закроет генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Оно должно прекратить работу не позднее 18 сентября, а его сотрудники – покинуть территорию России. Также на территории РФ закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете, их командированным сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Меры стали ответом на решение немецких властей закрыть «Русский дом» в Берлине и генконсульство РФ в Бонне.
15 сентября в Бонне состоялась торжественная церемония закрытия генконсульства РФ. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев и генеральный консул Олег Красницкий поблагодарили сотрудников за многолетнюю работу. Под звуки гимна был спущен флаг РФ, а также была снята табличка с названием диппредставительства.