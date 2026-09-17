Вице-премьер Италии: санкции ЕС навредили итальянским компаниям больше, чем РФ

Сальвини сообщил, что поручил подготовить отчет о трудностях, с которыми сталкивается бизнес, в том числе из-за санкций, и мерах, которые правительство может принять для их преодоления. Он также выступает за восстановление после завершения украинского конфликта полномасштабных отношений с Россией в экономике, энергетике, торговле и культуре.