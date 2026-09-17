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Вице-премьер Италии: санкции ЕС навредили итальянским компаниям больше, чем РФ

Ксения Наумчик
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Европейские санкции против России создают больше проблем итальянским компаниям, чем российским. Об этом заявил вице-премьер Италии, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини в интервью Corriere della Sera.

По его словам, речь идет о 21-м пакете санкций Евросоюза. Сальвини также отметил, что содержание 20-го пакета было изложено на 83 страницах.

14 сентября вице-премьер встретился с представителями итальянских компаний, которые продолжают работать в России. По его словам, таких предприятий насчитывается около 350, среди них – крупные компании Cremonini и Marcegaglia. Во встрече также участвовал посол России в Италии Алексей Парамонов.

Сальвини сообщил, что поручил подготовить отчет о трудностях, с которыми сталкивается бизнес, в том числе из-за санкций, и мерах, которые правительство может принять для их преодоления. Он также выступает за восстановление после завершения украинского конфликта полномасштабных отношений с Россией в экономике, энергетике, торговле и культуре.

16 сентября Сальвини призвал сохранить торговые связи с Россией, предложив себя как посредника для примерно 350 итальянских компаний, которые продолжают работать на российском рынке. По его словам, около 100 итальянских компаний имеют собственное производство в России, еще 250 занимаются импортом и экспортом. Они сталкиваются с проблемами при проведении международных платежей, прохождении таможенных процедур, экспорте, логистике и выводе капитала из России.

29 июля Blitz Quotidiano писала, что депутаты оппозиционной партии «Национальное будущее» внесли на рассмотрение парламента Италии резолюцию, согласно которой помощь Украине может быть полностью остановлена. Парламентарии отмечали, что санкции Италии против РФ продолжают ухудшать экономическое положение Рима.

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