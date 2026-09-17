Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI838,3-1,97%RGBI112,52-0,07%CNY Бирж.12,575-0,02%IMOEX2 248,87-1,57%RGBITR768,29-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средства ПВО Минобороны России сбили пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Таким образом в течение дня ПВО сбила уже 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.

В ночь на 17 сентября Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы.

Также в минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник над 22 регионами России и тремя морями. Атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её