Собянин: силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве
Средства ПВО Минобороны России сбили пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Таким образом в течение дня ПВО сбила уже 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.
В ночь на 17 сентября Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы.
Также в минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник над 22 регионами России и тремя морями. Атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.