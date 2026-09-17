Собянин: силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве

Также в минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник над 22 регионами России и тремя морями. Атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.