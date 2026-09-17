США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank

15 июля США ввели санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана, и заблокировали цифровые активы на сумму более $130 млн. 7 июня CNN со ссылкой на источник сообщил, что минфин США изучает возможность использования замороженных иранских активов для восстановления стран Персидского залива, пострадавших в результате атак Ирана.