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США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

США ввели ограничения против иранской криптобиржи BiBank, которая контролируется внесенным в санкционные списки бизнесменом Бабаком Занджани. Об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

По данным Минфина США, BitBank является частью созданной иранскими властями инфраструктуры, которая используется для обхода американских санкций с помощью цифровых активов. С июня этого года биржа использовалась для перевода платежей, полученных Hormuz Safe Marine Services Authority, правительству Исламской Республики.

В санкционный список также попали компания Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, разработавшая программное обеспечение BitBank, и три связанных с Занджани человека: Хоссейн Али Закер Хоссейн, Мохаммад Мехди Закер Хоссейн и Сейед Адель Хейдари.

15 июля США ввели санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана, и заблокировали цифровые активы на сумму более $130 млн. 7 июня CNN со ссылкой на источник сообщил, что минфин США изучает возможность использования замороженных иранских активов для восстановления стран Персидского залива, пострадавших в результате атак Ирана.

3 июня США включили в санкционный список крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex, обвинив ее в содействии обходу международных санкций и сотрудничестве со структурами, находящимися под ограничениями.

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