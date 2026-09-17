Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI838,3-1,97%RGBI112,52-0,07%CNY Бирж.12,575-0,02%IMOEX2 248,87-1,57%RGBITR768,29-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США официально сняли санкции с двух белорусских компаний

Сергей Пахомов
Steven Abraham / Unsplash
Steven Abraham / Unsplash

США исключили белорусские предприятия ОАО «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующие изменения внесло управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

16 сентября Белоруссия и США согласовали промежуточный договор, по итогам которого Вашингтон снимет санкции с «Лакокраска» и «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 человек. Стороны обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие, представляющие взаимный интерес.

11 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на брифинге выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств.

19 марта спецпосланник США Джон Коул после встречи с Лукашенко объявил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и минфина республики, а также о выводе из всех санкционных списков Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». Лукашенко помиловал еще 250 политзаключенных, 235 из них остались в стране.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её