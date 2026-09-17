США официально сняли санкции с двух белорусских компаний
США исключили белорусские предприятия ОАО «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующие изменения внесло управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
16 сентября Белоруссия и США согласовали промежуточный договор, по итогам которого Вашингтон снимет санкции с «Лакокраска» и «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 человек. Стороны обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие, представляющие взаимный интерес.
11 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на брифинге выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств.
19 марта спецпосланник США Джон Коул после встречи с Лукашенко объявил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и минфина республики, а также о выводе из всех санкционных списков Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». Лукашенко помиловал еще 250 политзаключенных, 235 из них остались в стране.