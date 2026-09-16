Белоруссия и США договорились о снятии санкций с двух предприятий
Белоруссия и США согласовали промежуточный договор. По итогам Вашингтон снимет санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 человек. Об этом рассказал спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул после переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко, сообщило агентство «БелТА».
«Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работу», – сказал спецпосланник США.
Коул также сообщил, что стороны обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие, представляющие взаимный интерес. Он отметил, что когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождение лиц и снятие санкций с белорусских компаний.
15 сентября Коул прибыл в Минск для переговоров. Лукашенко в ходе беседы с делегацией США подтвердил открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов.
11 сентября Лукашенко на брифинге выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств.
В предыдущий раз Коул приезжал в Минск 19 марта. Тогда спецпосланник США объявил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и минфина республики, а также о выводе из всех санкционных списков Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». Лукашенко помиловал еще 250 политзаключенных, 235 из них остались в стране.