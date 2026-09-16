Белоруссия и США договорились о снятии санкций с двух предприятий

В предыдущий раз Коул приезжал в Минск 19 марта. Тогда спецпосланник США объявил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития и минфина республики, а также о выводе из всех санкционных списков Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». Лукашенко помиловал еще 250 политзаключенных, 235 из них остались в стране.