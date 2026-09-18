Fars: КСИР атаковал танкер под флагом Того
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал танкер под флагом Того, из-за чего на судне возник пожар и оно остановилось. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.
«Танкер Trend <...> пытался незаконно пройти через Ормузский пролив, из-за чего был поражен», – говорится в заявлении. Также КСИР предупредил, что уничтожит суда, которые попытаются «незаконно пройти через Ормуз».
14 сентября КСИР сообщил, что супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту в Ормузском проливе. По данным военно-морских сил КСИР, речь идет о супертанкере «Эль-Гайя». В ведомстве утверждают, что судно попыталось пройти через запрещенную зону в южной части пролива и подорвалось на морских минах.
13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ожидаемое соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к открытию этого водного пути.
29 августа КСИР сообщил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны.