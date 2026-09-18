Fars: КСИР атаковал танкер под флагом Того

14 сентября КСИР сообщил, что супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту в Ормузском проливе. По данным военно-морских сил КСИР, речь идет о супертанкере «Эль-Гайя». В ведомстве утверждают, что судно попыталось пройти через запрещенную зону в южной части пролива и подорвалось на морских минах.