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Fars: КСИР атаковал танкер под флагом Того

Сергей Пахомов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал танкер под флагом Того, из-за чего на судне возник пожар и оно остановилось. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

«Танкер Trend <...> пытался незаконно пройти через Ормузский пролив, из-за чего был поражен», – говорится в заявлении. Также КСИР предупредил, что уничтожит суда, которые попытаются «незаконно пройти через Ормуз».

14 сентября КСИР сообщил, что супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному южному маршруту в Ормузском проливе. По данным военно-морских сил КСИР, речь идет о супертанкере «Эль-Гайя». В ведомстве утверждают, что судно попыталось пройти через запрещенную зону в южной части пролива и подорвалось на морских минах.

13 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ожидаемое соглашение Ирана и Омана об управлении Ормузским проливом не приведет к открытию этого водного пути.

29 августа КСИР сообщил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны.

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