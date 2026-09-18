NYT: Вашингтон рассматривает новые деловые соглашения с Москвой

По словам неназванного американского чиновника, сделки с Россией до окончания конфликта возможны, так как они продемонстрируют, что США всерьез намерены перезагрузить отношения с Москвой. Издание обратило внимание, что этот подход отличается от прошлогоднего заявления президента США Дональда Трампа, что деловые отношения с Россией не будут налажены, пока конфликт на Украине не завершится. Таким образом спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер «ищут новые способы убедить Россию прекратить боевые действия», указано в материале.