NYT: Вашингтон рассматривает новые деловые соглашения с Москвой
Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией до того, как она прекратит боевые действия в Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По словам неназванного американского чиновника, сделки с Россией до окончания конфликта возможны, так как они продемонстрируют, что США всерьез намерены перезагрузить отношения с Москвой. Издание обратило внимание, что этот подход отличается от прошлогоднего заявления президента США Дональда Трампа, что деловые отношения с Россией не будут налажены, пока конфликт на Украине не завершится. Таким образом спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер «ищут новые способы убедить Россию прекратить боевые действия», указано в материале.
По мнению NYT, это противоречит подходу и республиканцев, и демократов в конгрессе, и европейских союзников Киева, согласно которому предполагается только усиление экономического и военного давления на Россию.
5 сентября Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Его помощник Юрий Ушаков говорил, что разговор был «содержательным, конструктивным, предельно откровенным». 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что Уиткофф занимается урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, но прорывов пока добиться не удалось.